© foto di Pietro Lazzerini

Queste le aperture dei principali tabloid inglesi di oggi, venerdì 30 agosto 2019:

Mirror Sport

"SuperVan" - Van Dijk è stato eletto come miglior giocatore della passata stagione da parte dell'UEFA. Né Messi, né Ronaldo: è il difensore del Liverpool a trionfare dopo la vittoria della Champions.

Star Sport

"Crescete" - Southgate ha avvertito i propri giocatori in vista delle prossime partite di qualificazione. Il ct inglese ha convocato diversi giovani ma li ha esortati a crescere velocemente e maturare in vista dell'Europeo della prossima estate.

"Il cruento Raul ha regalato l'Europa ai Wolves" - La squadra di Espirito Santo elimina il Torino con un 2-1 che conferma il 3-2 conquistato in Italia all'andata.

Daily Telegraph

"Walker viene escluso e Southgate si fa duro" - Il ct dell'Inghilterra ha avvertito tutti che non ci sono posti già assegnati in vista dell'Europeo e che tutti dovranno dare il massimo per conquistare le prossime chiamate e la convocazione della prossima estate.