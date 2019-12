Le aperture in Inghilterra - Vergogna Spurs. Cori razzisti verso Rudiger

Queste le aperture della stampa sportiva inglese in edicola oggi, lunedì 23 dicembre 2019:

DAILY MAIL

"Spurs combattono la tempesta"

Tottenham-Chelsea è stata il centro della scena di Premier League nella giornata di ieri. Non solo per la perentoria vittoria dei Blues sul campo degli Spurs, ma anche per i cori razzisti che i tifosi di casa hanno rivolto ad Antonio Rudiger.

DAILY STAR

"Vergogna"

Anche qui tengono banco gli episodi di intolleranza razziale dei tifosi del Tottenham nei confronti di Antonio Rudiger, centrale difensivo del Chelsea. In questo caso la foto principale è quella che ritrae l'ex Roma che getta fuori dal rettangolo verde un accendino piovuto dagli spalti.

"La fiducia di Solskjaer"

Taglio alto dedicato invece al brutto ko del Manchester United sul campo del Watford ultimo in classifica. Al centro delle attenzioni i brutti errori di David De Gea.

DAILY EXPRESS

"Tottenham colpiti dai propri tifosi"

Stesso tema anche qui per il match del Tottenham Stadium con l'aggiunta dell'esultanza di Willian autore dei due gol con i quali il Chelsea ha affondato la formazione dell'ex José Mourinho.

"United che paga gli errori di De Gea"

Portiere spagnolo al centro delle critiche dopo il 2-0 del Watford sui Red Devils. Errori, quelli dell'ex Atletico, che portano lo United alla sconfitta.