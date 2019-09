Di seguito le aperture dei giornali inglesi di oggi venerdì 6 settembre:

Mirror Sport

"Walker spaventato per l'Inghilterra sotto la guida di Southgate" - Il difensore inglese, dopo l'esclusione dalla convocazione, ha espresso le sue preoccupazioni per il futuro degli inglesi.

Sun Sport

"L'attacco di Roy Keane a Walters" - L'ex centrocampista del Manchester United ha attaccato l'ex Stoke City per alcune dichiarazioni sulla sua famiglia.

The Times

"Inghilterra di nuovo in pista" - La nazionale inglese scenderà in campo per poter giocare le due gare di qualificazione contro Bulgaria e Kosovo.