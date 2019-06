Di seguito le prime pagine dei quotidiani olandesi di oggi giovedì 27 giugno 2019:

Mirror Sport

"Wan per il futuro". In Inghilterra si parla del trasferimento imminente di Wan-Bissaka al Manchester United, un investimento futuro fatto dai red devils.

Daily Express

"Wan in one out". Spazio al trasferimento del terzino destro del Crystal Palace, acquistato dalle eagles per 50 milioni di sterline.

Star Sport

"The £100m drop". L'edizione del tabloid inglese parla del trasferimento record di Harry Maguire, il Leicester continua ad alzare il prezzo per il difensore inglese.

The Sun

"Six-Wan to United". Anche il noto tabloid inglese parla del trasferimento di Wan-Bissaka allo United, nelle prossime ore può arrivare l'ufficialità.