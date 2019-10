Le aperture in Inghilterra - Wijnaldum: "Siamo i nuovi invincibili"

Di seguito la rassegna stampa inglese di oggi sabato 19 ottobre 2019. Il tema centrale è il big match di domani tra Manchester United e Liverpool ad Old Trafford:

The Sun

"Niente di speciale"

Come detto la prima pagina del seguente quotidiano se la prende le parole di Vand Dijk e Jurgen Klopp alla vigilia della gara riassunte dal quotidiano con il titolo. Il difensore ha detto: "Con il Manchester United non sarà il nostro match più importante" e l'allenatore tedesco invece: "Per loro può essere il punto di svolta".

Mirror Sport

"I nuovi invincibili"

Il riferimento è ai giocatori del Liverpool con le parole del centrocampista olandese Wijnaldum che si è lasciato andare alla seguente dichiarazione: "Siamo una squadra di vincitori". Il quotidiano ribadisce sempre in prima pagina che domani è in programma il big match tra Manchester United e Liverpool.

Star Sport

"Non puoi fermare la Kop"

Le parole di Gini Wijnaldum non sono state affatto banali. Per il centrocampista del Liverpool, lui e i giocatori di Klopp possono essere i nuovi "invincibili". Una squadra di vincitori che non può essere fermata; questo il concetto espresso dall'olandese con il quale il quotidiano inglese ha titolato la propria prima pagina.