Le aperture in Portogallo - André Silva carta del Milan per Fernandes

A Bola

"Il Milan offre André Silva per Bruno Fernandes" - I rossoneri hanno deciso di provare il grande colpo dopo il fallimento delle trattative tra Sporting Lisbona e club inglesi. L'idea è quella di mettere il cartellino dell'attaccante all'interno della trattativa più un ricco conguaglio in favore dei portoghesi.

O Jogo

"Fuoco totale" - I Dragoes sono pronti a giocare in casa contro il Krasnodar per conquistare l'accesso ai play off di Champions.

Record

"Accordo con Waldschmidt" - Il Benfica cerca l'accordo per il calciatore di proprietà del Friburgo. Il giocatore viene considerato perfetto per la crescita del club portoghese.