Le aperture in Portogallo - Assalto del Tottenham a Bruno Fernandes

Di seguito la rassegna stampa portoghese di oggi venerdì 2 agosto 2019:

A Bola

"Lo Sporting sarà campione quando tutti remeranno dalla stessa parte"

Intervista esclusiva a Nani, oggi all'Orlando City.

O Jogo

"Gli Spurs attaccano Bruno Fernandes"

Lo Sporting ha rifiutato la prima offerta del Tottenham di circa 45 milioni, ma oggi può esserci un nuovo tentativo. E il giocatore vuole giocare per gli Spurs. Intanto i Leoes continuano a chiedere 45 milion per Leao.

Record

"Mendes vende Bruno"

Il Tottenham è arrivato a 60 milioni ma l'offerta è stata respinta. Il superagente è entrato in campo per sbloccare la situazione. Per il tecnico Marcel Keizer: '70 milioni di euro è poco'