© foto di Pietro Lazzerini

Di seguito le aperture dei principali quotidiani sportivi portoghesi di martedì 7 maggio 2019:

A Bola

"Alberto Moreno per la sinistra".

Il laterale di proprietà del Liverpool è in scadenza di contratto con i Reds e potrebbe essere il sostituto perfetto di Grimaldo che potrebbe lasciare il Benfica nel corso della prossima estate.

Record

"Tutto gioca in favore di Bruno".

L'ex fantasista della Sampdoria, ora allo Sporting Lisbona, è vicino a lasciare il Portogallo per vestire la maglia del Manchester City. Il club di Guardiola ha alzato l'offerta per il goleador dei Leoni, pronto per il definitivo salto di qualità in Premier League.

O Jogo

"Grazie mille".

Il quotidiano apre in prima pagina con le parole di Iker Casillas, portiere del Porto dimesso ieri dall'ospedale dopo essere stato colpito da infarto nel corso di un allenamento. Il giocatore si è commosso parlando davanti a un centinaio di giornalisti.