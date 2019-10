Di seguito le aperture portoghesi di oggi mercoledì 2 ottobre 2019:

A Bola

"Rinascere in Russia"

Il Benfica si gioca oggi parte del suo futuro in Champions

Record

"Lage vuole comandare in Russia"

Questa sera Zenit-Benfica con i portoghesi che devono rialzarsi dopo il ko nella partita d'esordio contro il Lipsia.

O Jogo

"Il segreto? Giocare rapido e di prima"

Intervista a Stan Valckx, ex giocatore dello Sporting, in vista di Feyenoord-Porto di Europa League, in programma domani.