Le aperture in Portogallo - Benfica per riscattare la Champions

Queste le aperture principali della stampa portoghese di oggi 9 novembre 2019

A BOLA

"Leader all'attacco"

Apertura dedicata al Bendica atteso oggi dal match in casa del Santa Clara. Una sfida che servirà alle Aquile per riprendersi dopo la batosta in Champions League. "Il Benfica - si legge - affossato dalla critiche punta tutto sul consolidare il primo posto in campionato".

RECORD

"Crisi Sporting"

Apertura principale dedicata a Federico Varandas, presidente dello Sporting Lisbona. Il numero uno del club biancoverde ha rilasciato alcune dichiarazioni per fare il punto sull'opposizione, il fronte sportivo e le critiche della tifoseria.

O JOGO

Qui l'apertura principale è dedicata al Porto e a rientro a pieno regime di Marega in gruppo. "Il maliano - si legge - è la carta vincente per attaccare velocemente gli spazi e aiutare gli altri compagni di reparto che non segnano da tre partite".