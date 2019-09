Di seguito le prime pagine dei quotidiani portoghesi di oggi mercoledì 4 settembre:

A Bola

"Un mese per dimostrare le proprie qualità" - Leonel Pontes, sostituto del tecnico dello Sporting, ha un mese a disposizione per poter mostrare tutto il suo valore. Non sarà affatto semplice per il tecnico della Primavera.

O Jogo

"Perin di nuovo in cima alla lista" - Il quotidiano portoghese dedica ampio spazio al mercato, il portiere italiano piace molto al Benfica che potrebbe riprovarci nei prossimi giorni, visto che il mercato è aperto fino al 22 settembre.

Record

"Bruno Fernandes raddoppia il salario" - Il centrocampista dello Sporting ha raddoppiato il suo ingaggio dopo la sua permanenza in Portogallo.