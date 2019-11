Le aperture in Portogallo - Benfica pronto a domare il Lione francese

Di seguito le aperture portoghesi di oggi martedì 5 novembre 2019

A BOLA

"Domare il leone francese"

Apertura principale della prima pagina dedicata alla sfida di Champions League fra Olympique Lione e Benfica in programma questa sera. "Una vittoria - si legge - aprirebbe le porte degli ottavi di finale: un altro risultato può complicare molto il cammino in Champions"

"Casillas di nuovo in campo"

Spazio anche per il Porto e per Iker Casillas, portiere ex Real colpito ad inizio anno da un infarto. Il giocatore è tornato ad allenarsi ieri sul campo. Deciderà se tornare a giocare nel mese di marzo.

RECORD

"Benfica, dimostrazione di forza"

Anche qui la prima apertura è dedicata al Benfica atteso dalla sfida di Champions contro il Lione. "Vogliamo dimostrare la nostra forza" è il titolo scelto dal quotidiano mutuato dalle parole del tecnico del club di Lisbona Bruno Lage ieri in conferenza stampa.

"Wendel reintegrato"

Aggiornamenti anche da casa Sporting in merito alla situazione di Wendel centrocampista brasiliano ai margini della formazione biancoverde oramai da diversi giorni per comportamenti ritenuti poco professionali da parte del club. La sua posizione sembra però essere cambiata, con il centrocampista che è stato reintegrato in prima squadra.

"Marega pronto per Glasgow"

Si parla, infine, anche di Porto con Marega, attaccante dei Dragao, che torna a disposizione in vista del match di Europa League contro i Rangers di giovedì.

O JOGO

"Marega ci prova"

Ampio spazio al Porto sulla prima pagina del quotidiano. Al centro delle attenzioni il rientro fra i disponibili di Marega, attaccante maliano che dovrebbe essere in campo giovedì in Europa League in quel di Glasgow.

"Marcano nella storia"

Taglio basso dedicato invece a Ivan Marcano, meteora alla Roma, tornato in estate al Porto. "Il giocaore - si legge - è il miglior marcatore del secolo fra i difensori"