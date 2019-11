Nel weekend come al solito si scende in campo anche in Portogallo e alle 18 è prevista la sfida tra Benfica e Rio Ave.

A Bola - Due squadre guidate da allenatori "Senza segreti", come titola A Bola. Già, perché Lage e Carvalhal sono amici, lavoravano insieme e si conoscono dunque benissimo. In primo piano anche un'intervista a Paulo Sousa: "Sono un allenatore romantico".

Record - "Alla prova fortino", apre invece in prima Record, soffermandosi sullo stesso tema: Benfica-Rio Ave. Spazio alla miglior difesa d'Europa oggi alle 18. Focus anche sullo Sporting CP: "Silas dà morale a Eduardo".