Le aperture in Portogallo - Benfica scatenato. Perin, Guga e Arias

Queste le aperture della stampa portoghese di oggi, martedì 19 novembre 2019:

A BOLA

"Perin torna in agenda"

Apertura principale dedicata al mercato del Benfica, con il nuovo assalto del club lusitano per il portiere della Juventus. Nell'operazione potrebbe entrare Joao Ferreira.

"Battaglia reintegrato"

Novità in casa Sporting Lisbona con la decisione del club biancoverde di reintegrare agli ordini del tecnico Silas il centrocampista argentino che dunque sarà utilizzabile nei prossimi impegni.

"Porto, confermato Gustavo Henrique"

Mercato in movimento in casa dei Dragoni con il presidente del Santos, Josè Carlos Peres, che ha confermato lo sbarco in Portogallo di Gustavo Henrique, difensore classe 1993.

RECORD

"Benfica, occhi su Guga"

Nome nuovo per la difesa del Benfica che campeggia sulla prima pagina del quotidiano. Si tratta di Guga, terzino destro dell'Atletico Mineiro e della Nazionale verdeoro U23, già visionato dagli emissari del club lusitano. Sempre per lo stesso ruolo è stato offerto Stantiago Arias dell'Atletico Madrid.