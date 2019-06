Queste le aperture dei principali quotidiani sportivi portoghesi di oggi, sabato 15 giugno 2019:

A Bola - "Il Benfica avanza per Pinamonti". La notizia riguarda anche la Serie A e Andrea Pinamonti, messosi in luce nel Mondiale Under 20 con l'Italia e finito sul taccuino del club lusitano. L'alternativa a lui è Raul de Tomas, di proprietà del Real Madrid. Spazio anche allo Sporting, che punta il mirino su Robertone del Velez. E al Porto, che vuole Pavon.

Record - Sì, gli occhi del Benfica sono rivolti proprio verso l'Italia. Non solo per Pinamonti, ma anche per Pedro Neto della Lazio, che secondo Record interessa. In primo piano ancora mercato e ancora Benfica: "Il Benfica studia Fabio e Schettine".