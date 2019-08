Di seguito le aperture dei quotidiani portoghesi di oggi venerdì 9 agosto 2019:

A Bola

"Verso l'alto" - Braga e Vitoria Guimaraes trionfano nel terzo turno preliminare di Europa League. Spazio anche al mercato e a tutte le trattative di giornata.

O Jogo

"Play-off in tasca" - Le due compagine portoghesi hanno trionfato nell'andata del terzo turno preliminare. Giovedì ci sarà il ritorno in Portogallo, ma entrambe le squadre hanno la qualificazione a portata di mano.

Record

"Fortuna per Bruno" - Il centrocampista dello Sporting non è stato ceduto, ma per lui è pronto un rinnovo di contratto a cifre davvero interessanti.