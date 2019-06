Le aperture in Portogallo - Bruno Fernandes in Premier League

Di seguito le prime pagine dei quotidiani portoghesi di oggi mercoledì 26 giugno 2019:

A Bola

"Ultimo sprint per Bruno Fernandes". Il centrocampista ex Sampdoria e Udinese è pronto a trasferirsi in Premier League: sarà sfida tra Manchester United e Tottenham per accaparrarsi il calciatore lusitano.

O Jogo

"I nomi dovranno essere all'altezza". Il quotidiano lusitano dedica ampio spazio alle parole del presidente del Porto Pinto da Costa, che all'interno parla del calciomercato e del futuro del club.

Record

"Dragao all'attacco". Si parla del mercato del Porto e dei prossimi movimenti di mercato del club portoghese: sul taccuino anche Ivan Marcano, che potrebbe ritornare dopo la stagione trascorsa con la maglia della Roma.