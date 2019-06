Le aperture in Portogallo - Casillas verso l'addio. Idea Buffon per il Porto

Di seguito le aperture portoghesi di oggi 13 giugno 2019:

A Bola

"De Tomas più vicino"

Il presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, conferma le trattative con il Benfica per il trasferimento in Portogallo dell'attaccante, reduce dall'esperienza al Rayo Vallecano. L'accordo si può chiudere per 20-25 milioni. Sul giocatore c'è anche il Valencia.

Record

"Griezmann apre la porta a Félix"

L'uscita del francese, diretto a Barcellona, porta denaro fresco all'Atlético da reinvestire. E il giovane portoghese è l'obiettivo principale. Di spalla si parla di Gianluigi Buffon, fra i candidati alla sostituzione di Iker Casillas al Porto.

O Jogo

"Casillas ha detto sì"

Il portiere annuncerà il suo addio al calcio giocato iniziando con un nuovo ruolo nel Porto. Spazio anche al mercato, con Pavon del Boca obiettivo: costo 12 milioni.