Di seguito le aperture portoghesi di oggi martedì 12 novembre 2019:

A Bola

"Yoni Gonzalez per gennaio"

Il Benfica pronto ad acquistare l'attaccante colombiano di 25 anni, in scadenza di contratto con il Fluminense. Proposta di contratto da quattro stagioni e mezzo.

O Jogo

"Sistemare al ritorno"

Marchesin, Saravia, Uribe e Luis Diaz sono stati esclusi dall'allenatore del Porto, Sergio Conçeiçao, per il derby contro il Boavista per non aver rispettato il coprifuoco imposto. Situazione da risolvere al loro ritorno dagli impegni con le rispettive selezioni.

Record

