Le aperture in Portogallo - Conceicao, rissa sugli spalti per il figlio

Di seguito la rassegna stampa portoghese di oggi giovedì 16 maggio 2019.

A Bola

"Nel nome del figlio"

Sergio Conçeiçao è venuto alle mani con un tifoso nel Classico Juniores. Rodrigo Conçeiçao segna e poi viene espulso. Insulti dagli spalti che fanno perdere la calma all'allenatore. È stato necessario l'intervento della sicurezza per calmare gli animi".

Record

"A Barcellona per Cillessen"

I dirigenti del Benfica viaggeranno maredì per cercare di acquistare il portiere. Grimaldo non sarà oggetto di scambio. Anche il Valencia nella corsa all'olandese".

O Jogo

"Casillas nella struttura"

Il portiere si avvia al ritiro ma continuerà al Porto, garantisce il presidente Pinto da Costa.