Le aperture in Portogallo - Crisi Benfica. Punto d'oro per il Guimaraes

Queste le prime pagine portoghesi di oggi, giovedì 7 novembre 2019:

A BOLA

"Crollo totale"

Prima pagina dedicata in particolare al Benfica dopo la sconfitta contro l'Olympique Lione martedì sera in Champions League. "Il Benfica - si legge - ha perso il 75% delle partite nella fase a gironi di Champions League degli ultimi tre anni".

RECORD

"Più mercato meno giovani"

Anche qui si parla delle difficoltà del Benfica palesatesi in Europa. Per questo si fa un appello a maggiori sforzi in fase di mercato. "I cattivi risultati in Champions - si legge - portano il club a meditare un cambio di strategia. Il piano è quello di alzare l'asticella della qualità della squadra per alimentare le ambizioni europee".

O JOGO

Apertura principale dedicata all'anticipo del quarto turno della fase a gironi di Europa League giocato ieri a Guimaraes fra il Vitoria e l'Arsenal terminato 1-1. "Il Vitoria - si legge - non si chiude, fa tremare l'Arsenal e si prepara al prossimo turno che sarà decisivo".