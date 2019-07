Le aperture in Portogallo - Due colpi Porto. Benfica, tempo di rinnovi

© foto di Dimitri Conti

Tanto spazio al mercato nelle prime pagine dei principali quotidiani sportivi portoghesi, sia in entrata che in uscita dal campionato locale. Ecco i titoli.

A Bola

"Attaccante di forza", campeggia sotto una grande immagine di Carlos Vinicius, attaccante da poco arrivato al Benfica e protagonista di un'intervista sul suo cammino, dalle origini a oggi. Spazio anche allo Sporting ("Non può dipendere da nessuno") e al Porto, che prende Marchesin... "Per quattro stagioni".

O Jogo

Tanto spazio al doppio innesto che si prepara a concretizzare il Porto. "Una doppia per avvicinarsi" è il titolo scelto da quotidiano, che spiega come i Dragoes siano ormai vicinissimi all'acquisto del portiere Marchesin e del centrocampista colombiano Uribe. "Bruno spera per domenica" invece il titolo dedicato all'imminente passaggio di Fernandes al Man United.

Record

"Aumento per Vlachodimos", un titolo che non lascia troppo spazio ad interpretazioni. Il portiere infatti viaggia verso un rinnovo con il Benfica, come premio per la sua sicurezza. Come invece già fatto nelle scorse ore da Seferovic. "Solskjaer spera in Bruno" invece su Fernandes-United e "Danilo voleva il Monaco" in chiave Porto, anche se i Dragoes lo hanno dichiarato incedibile.