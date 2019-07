Le aperture in Portogallo - Due portieri per lo Sporting. Parla Lage

"Greif sì, Koubek... Anche" è il titolo che si legge nella prima pagina di oggi di O Jogo. Il quotidiano portoghese si riferisce a due portieri sui quali c'è lo Sporting: Dominik Greif, dello Slovan Bratislava, e Tomas Koubek del Rennes. Spazio per il Benfica, e per le parole del proprio allenatore Bruno Lage, invece nella prima pagina di A Bola, in cui si legge: "L'entrata del campione". Più neutro Record, che dedica spazio alle tre big (anche al Porto, dunque) dividendo in tre la prima pagina, anche se lo spazio maggiore è riservato a Sebastian Coates, definito come acquisto "fatto in casa" per i Leoes bianco-verdi, mentre il Porto valuta l'acquisto di Luis Diaz.