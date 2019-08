Le aperture in Portogallo - E' già Benfica-Porto. Dost va all'Eintracht

In Portogallo è già arrivato il giorno di Benfica-Porto, uno dei più importanti big match del campionato. "Primo duello", è il titolo scritto da A Bola nella sua edizione odierna, sottolineando le grandi motivazioni di entrambe le squadre, che sanno di giocarsi tanto malgrado si tratti di una partita d'agosto, non ancora decisiva per il campionato.

Record - Stesso argomento di base su Record e non potrebbe essere altrimenti. "Più di tre punti", titola il quotidiano parafrasando le parole dei due tecnici Bruno Lage e Sergio Conceiçao. Il Benfica vuole rinforzare la sua leadership, mentre i Dragoni devono confermare i passi in avanti. Spazio anche al mercato, con Bas Dost promesso sposo all'Eintracht: oggi potrebbe esserci l'annucio.