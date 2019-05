© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Benfica è campione del Portogallo grazie ai due punti di vantaggio sul Porto. A Bola apre la prima pagina con la festa per le vie di Lisbona, riportando un virgolettato del presidente Luís Filipe Vieira: "E' una delle vittorie più gustose di sempre". Parla anche Bruno Lage, tecnico del Benfica ha commentato la vittoria del campionato attraverso Record. "Felici di celebrare questo titolo", le sue parole.

Il punto sul mercato. Haris Seferovic, capocannoniere del torneo con 23 gol, interessa al Southampton. Il Benfica potrebbe perdere il suo bomber ma lavora per il portiere: il Barcellona ha accettato l'offerta da 8,5 milioni di euro per la cessione del portiere Jasper Cillessen. Spazio anche per i dragoes, con il Boca Juniors che ha rivelato l'offerta proprio del Porto nei riguardi di Agustín Almendra. Il 19enne centrocampista argentino interessa, da tempo, al Napoli.