Queste le aperture della stampa portoghese in edicola, lunedì 6 gennaio 2020:

Per tutti e tre i quotidiani sportivi portoghesi, A Bola, Record e O Jogo il tema di apertura è la vittoria di ieri del Porto sul campo dello Sporting Lisbona. "Un successo storico", scrive A Bola, perché per la prima volta dal 2008 i Dragao vincono in casa di entrambe le big di Lisbona, Benfica e Sporting. "I Leoni perdonano, Soares no" è invece il titolo di Record che pone l'accento sull'autore del gol vittoria, Tiquinho Soares. "Goduria!" è infine la traduzione del titolo scelto da O Jogo