Di seguito le aperture portoghesi di oggi mercoledì 21 agosto 2019:

Si prende la copertina Bas Dost, sul quale riportano Record e O Jogo è "guerra aperta" con lo Sporting, mentre A Bola titola "braccio di ferro" fra il club e l'agente dell'olandese, accusato di aver chiesto alla direzione del club lusitano una buonuscita prima di portare il suo assistito all'Eintracht Francoforte. Richiesta ritenuta inaccettabile dallo Sporting, con la trattativa per il trasferimento in Germania che resta in standby.