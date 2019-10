Le aperture in Portogallo - Il Benfica dice "Mercie" a Lopez

Di seguito le aperture portoghesi di oggi martedì 24 ottobre 2019:

A BOLA

"Mercie Anthony"

Prima pagina incentrata sul successo in extremis del Benfica sull'Olympique Lione nella notte di Champions League di ieri. "Grazie" è il titolo scelto dal quotidiano in riferimento alla papera commessa dal portiere dei francesi, Anthony Lopes, che, come si legge, "Regala la vittoria alle Aquile". "Pizzi - continua il quotidiano - bravo ad approfittare del gigantesco errore del francese e garantire così la prima vittoria in Champions del Benfica".

RECORD

"Merci Lopez"

Stesso titolo del precedente quotidiano per raccontare il successo del Benfica sull'Olympique Lione. "Anthony Lopes offre a Pizzi il gol della vittoria" si legge ancora.

O JOGO

"Pizzi accende la luce"

Gioco di parole con il nome dello stadio di casa del Benfica (il Da Luz) per raccontare il successo delle Aquile contro l'OL. "Pizzi - si legge - sfrutta un errore di Lopez per tenere ancora vive le Aquile in Champions".