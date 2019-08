Le aperture in Portogallo - Il Benfica ha un nuovo obiettivo per la porta

Di seguito le prime pagine portoghesi di oggi giovedì 1° agosto 2019:

A Bola

"Ruben non se ne va"

Il centrale resta almeno per un altro anno. Il rinnovo è difficile ma il centrale è concentrato per continuare con la clausola invitante.

Record

"Gulacsi è il nuovo obiettivo"

Vieira ha scelto il concorrente di Vlachomidos e ha rifiutato altri nomi. Il portiere ungherese, 29 anni, è attualmente al Lipsia.

O Jogo

"Tomas ha rifiutato il Barça"

Tomás Esteves, talento del Porto classe 2002, vuole restare e farsi spazio in prima squadra.