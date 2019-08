Le aperture in Portogallo - Inizia il campionato, passo falso Sporting

Di seguito la rassegna stampa portoghese di oggi lunedì 12 agosto. Aperture sportive tutte dedicate all'esordio dello Sporting che non è andato oltre il pareggio nell'isola di Madeira contro il Maritimo. 1-1 con uno sconsolato Bruno Fernandes in prima pagina. L'ex Samp ha cullato in questi mesi il sogno di approdare in Premier League, trovando l'opposizione del suo club che ha chiesto 70 milioni di euro per il cartellino.