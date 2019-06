Ampio spazio dedicato al mercato in Portogallo, con le prime pagine dei quotidiani lusitani dedicati ai principali movimenti di giornata. A Bola dedica l'apertura a Rafael Camacho, che vuole lasciare il Liverpool: il giovane calciatore dei reds ha rifiutato il trasferimento allo Schalke 04. O Jogo parla dell'asse di mercato tra Spartak e Porto per Ze Luis, mentre Record parla del braccio di ferro tra Alejandro Grimaldo e il Benfica per il rinnovo del contratto.

A Bola - "Irremovibile, Camacho rifiuta lo Schalke e forza l'uscita dal Liverpool"

O Jogo - "Lo Spartak mette fretta al Porto"

Record - "Braccio di Ferro"