© foto di Simone Bernabei

Queste le aperture dei quotidiani portoghesi di oggi, martedì 24 dicembre.

A BOLA

"Tutti i sacrifici varranno la pena", titola il giornale sopra una foto di Joao Felix. Il talentino dell'Atletico Madrid si è raccontato, passando dalla cifra di 126 milioni di euro spesi dai Colchoneros alla sua crescita fino ai suoi sogni futuri.

RECORD

"I 120 milioni non mi peseranno mai". Anche qua intervista al vincitore del Golden Boy, che però tratta temi diversi, come ad esempio l'orgoglio per le belle parole nei suoi confronti di Cristiano Ronaldo o il girone di ferro del Portogallo agli Europei. Con una curiosità finale: "Anche mio fratello può vincere il Golden Boy".

O JOGO

"Quel che è cambiato nel gioco portista". Scelta decisamente diversa quella di O Jogo, che parla diffusamente del Porto e della crescita della squadra. Quindi il mercato del Benfica, che è sulle tracce di Bruno Guimaraes.