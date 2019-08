Le aperture in Portogallo - J. Mario torna allo Sporting? Taarabt 2022

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il rinnovo dell'ex milanista Adel Taarabt trova spazio sulle prime pagine dei quotidiani portoghesi oggi in edicola. Il giocatore, scrive A Bola, ha firmato per altri 2 anni (fino al 2022), decurtandosi lo stipendio del 30%. "Un nuovo capitolo della mia vita", ha dichiarato. L'altro protagonista di giornata è invece Bas Dost, attaccante dello Sporting CP messo in vendita dal club, che vuole alleggerire il monte ingaggi. Intanto, il presidente apre al ritorno di Joao Mario.