© foto di Gaetano Mocciaro

Di seguito le aperture portoghesi di oggi lunedì 25 novembre:

A Bola

"Re di Rio"

Jorge Jesus artefice del trionfo del Flamengo in Copa Libertadores. E ora sogna una panchina di un grande club europeo.

O Jogo

"Corona al volante"

Porto vince 4-0 contro il Vitoria Setubal in Taça do Portugal col messicano in gran spolvero.

Record

"Barco nei piani dello Sporting"

Il centrocampista argentino dell'Atlanta è indicato come sostituto di Bruno Fernandes, possibile partente.