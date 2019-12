Le aperture in Portogallo - La notte di Felix. Sporting e Porto bene

Queste le prime pagine della stampa portoghese in edicola oggi, martedì 17 ottobre:

A BOLA

"Bene Sporting e Porto"

Doppia apertura sugli impegni del lunedì di due big del campionato lusitano come lo Sporting Lisbona, che regola 4-0 il Santa Clara agganciando il terzo posto in classifica con il miglior risultato stagionale, e il Porto che si mantiene al secondo posto con il 3-0 al Tondela.

"Felix incoronato Golden Boy"

Spalla dedicata al premio ricevuto da Joao Felix, ex stella del Benfica, oggi all'Atletico Madrid, ieri a Torino con la consegna del Golden Boy 2019.

"Sorteggio sfortunato"

Taglio basso dedicato al sorteggio di Europa League delle quattro formazioni portoghesi ancora in corsa: Benfica, Sporting, Porto e Braga. Per tutte e quattro si parla di sorteggio poco felice visti gli accoppiamenti contro Shakhtar, Leverkusen, Celtic e Basaksehir.

RECORD

"Goleada"

Anche qui spazio al 4-0 in trasferta imposto dallo Sporting Lisbona al Santa Clara e al terzo posto conquistato dai Leoni in campionato.

"La Notte di Felix

Spazio alla consegna del Golden Boy a Joao Felix, astro nascende del calcio lusitano. "Questo premio non lo vince chiunque" ha detto la stellina dell'Atletico Madrid nella notte di Torino

O JOGO

"Soares scatenato"

Spazio al successo del Porto sul Tondela con un Soares scatenato e autore di una doppietta nel 3-0 poi sugellato dal gol di Otavio. Porto saldamente al secondo posto in classifica.

"Reazione atomica"

Taglio alto per il 4-0 dello Sporting Lisbona sul Santa Clara che riporta il club biancoverde di nuovo al terzo posto in classifica, staccando il Famalicao di due punti. Ancora nove, invece, i punti di distacco dal Porto secondo. Ben 13 invece le lunghezze dal Benfica.