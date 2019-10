Le aperture in Portogallo - Lo Sporting respira. Benfica in Russia

Queste le aperture più importanti della stampa portoghese di oggi martedì 1 ottobre 2019 dedicate allo sport:

A BOLA

"Vento di cambiamento"

Si apre con il successo di ieri sera dello Sporting Lisbona sull'Aves la prima pagina del quotidiano sportivo. Sul rendimento dei Leao si legge "Continua a non giocare bene ma porta a casa una vittoria all'esordio di Silas. Bruno Fernandes (su rigore) salva una prestazione poco brillante".

"Ronaldo e Felix al centro delle attenzioni"

Consueto spazio dedicato alle stelle lusitane impegnate in Champions. La massima competizione continentale per club "torna con due portogesi in campo": si tratta ovviamente di CR7 con la Juve contro il Bayer Leverkusen e Joao Felix impegnato con l'Atletico Madrid in casa della Lokomotiv Mosca".

RECORD

"Molto meglio"

Giudizio positivo sulla prestazione dello Sporting Lisbona ieri vittorioso sul campo dell'Aves da parte del quotidiano lusitano. "Silas inizia con un trionfo e senza subire gol - si legge -. Bruno Fernandes segna il suo quinto gol consecutivo".

"Gabriel spera in una maglia da titolare"

Punto della situazione per il Benfica in vista della trasferta in casa dello Zenit San Pietroburgo di mercoledi. Gabriel punta ad una maglia da titolare, mentre André Almeida sarà fuori per tre settimane. Out dai convocati anche Samaris".

"Parla Joao Mario"

Intervista all'ex Inter Joao Mario, oggi protagonista in Russia con la Lokomotiv Mosca. "Non scarto l'idea di tornare allo Sporting in futuro" ha dichiarato il centrocampista.

O JOGO

"Tre punti sulla ferita"

Sporting vittorioso ieri sull'Aves ma ancora convalescente. I tre punti ottenuti suturano parzialmente quanto sofferto dai biancoverdi in questo avvio di stagione. "Un gol su rigore - si legge - vale una vittoria sofferta all'esordio di Silas in panchina".

"Dragao vince il laboratorio"

Focus sul rendimento del Porto in questo avvio di stagione. "La metà dei gol segnati - si legge - arrivano da calci piazzati".