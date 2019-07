Le aperture in Portogallo - Marcano, vicino il ritorno al Porto

Di seguito le prime pagine dei quotidiani portoghesi di oggi martedì 9 luglio 2019:

A Bola

"Mi piacerebbe incontrare il Benfica in Champions League". Spazio alle parole di Joao Felix, che ieri è stato presentato dall'Atletico Madrid. Il nuovo numero 7 dei colchoneros ha parlato del suo passato e del suo futuro in Liga. In taglio basso anche il mercato, con Marcano pronto a tornare al Porto.

O Jogo

"Il paese dei due rinforzi dorati". Ampio spazio al mercato e ai nuovi arrivi del Porto, ma anche al mercato lusitano e internazionale, con tutte le trattative più importanti della giornata.

Record

"Eduardo convince Keizer". Lo Sporting torna in campo per preparare la nuova stagione ed Eduardo sta convincendo il tecnico dei lusitani in vista dei prossimi impegni.