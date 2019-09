A BOLA

Sulla prima pagina del quotidiano portoghese lo spazio principale dedicato al calcio è per il Porto che con un gol di Marega batte il Rio Ave nella giornata di ieri. "Con vittorie come queste si vincono i campionati" è stato il commento del tecnico dei Dragoes Sergio Conceiçao.

RECORD

"Marega non sbaglia" è il titolo con il quale il quotidiano lusitano apre la sua edizione odierna, anche in questo caso dedicata alla vittoria del Porto sul campo del Rio Ave. Per i Dragoni si tratta del sesto successo in campionato che vale il secondo posto in classifica in coabotazione con il Benfica. Famalicao avanti ancora di un punto

O JOGO

Terza prima pagina su tre in Portogallo dedicata a Marega e al Porto vittorioso sul campo del Rio Ave. "Punti d'oro" è il titolo scelto dal quotidiano.