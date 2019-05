Di seguito la rassegna stampa portoghese di oggi lunedì 20 maggio 2019.

Record

"Attacco al 38° titolo in marcia"

Apertura sul Benfica neo-campione. In settimana incontro fra proprietà e il tecnico Bruno Lage per programmare la prossima stagione.

A Bola

"Progetto Champions"

Il Benfica festeggia il 37° titolo e già due importanti progetti per la nuova stagione: mantenere i gioielli e rinforzarsi in modo mirato per ben figurare nel massimo torneo europeo.

Correio da Manhã

"Mendes forza l'uscita di Félix"

L'attaccante ha un contratto fino al 2023, ma l'agente ha dalla sua l'appoggio della famiglia del giocatore. Vieira chiede i 120 milioni della clausola rescissoria.

Jornal de Noticias

"I diamanti di Bruno Lage"

Il riferimento è sempre al Benfica e ai suoi giovani campioncini, come Joao Felix e Ruben Dias.

O Jogo

"Il piano Champions del Dragao"

Olympiacos, Brugge, PSV e una fra Lokomotiv Mosca e Krasnodar: queste le possibili avversarie del Porto ai preliminari.