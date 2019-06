Le aperture in Portogallo - Nuno Pinto vince il cancro. Napoli-Grimaldo

© foto di Simone Bernabei

Queste e aperture dei quotidiani portoghesi di oggi, martedì 4 giugno:

A Bola

"Più che perfetto", si legge in prima pagina a fianco di una foto di Nuno Pinto, difensore del Vitoria che ha vinto la sua personale battaglia contro il cancro.

Record

"Napoli all'attacco per Grimaldo", scrive il quotidiano portoghese in prima pagina. Per l'esterno gli azzurri hanno messo sul piatto 25 milioni più il cartellino di Mario Rui. Di spalla ecco il titolo "Battaglia può partire", il centrocampista è destinato a lasciare lo Sporting CP in estate. Quindi il Porto, che punta Saravia e l'italiano Pinamonti.

O Jogo

"Saravia mais perto", scrive O Jogo nella sua prima pagina. Il Porto e il Racing sono in trattativa avanzata per l'esterno argentino che potrebbe arrivare in Portogallo per 5,5 milioni di euro.