Di seguito le aperture portoghesi di oggi martedì 22 ottobre 2019:

A Bola

"Trio d'oro"

Cristiano Ronaldo, Joao Felix e Bernardo Silva candidati alla vittoria del Pallone d'Oro.

O Jogo

"Il top è questione di tempo"

Carlos Queiroz, ct della Colombia, parla del nuovo acquisto del Porto, Luis Diaz.

Record

"Lage esige di più"

Il tecnico del Benfica vuole risultati immediati e prestazioni convincenti. I campioni del Portogallo affronteranno domani il Lione in Champions League. Fondamentale vincere per restare in corsa qualificazione. La squadra è attualmente ultima nel girone con zero punti.