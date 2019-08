Le aperture in Portogallo - Porto shock, fuori dalla Champions

Di seguito le aperture dei quotidiani portoghesi di oggi mercoledì 14 agosto 2019. Tutte dedicate alla clamorosa eliminazione del Porto dalla Champions League. La squadra di Sergio Conçeiçao dopo la vittoria a Krasnodar all'andata per 1-0, cade clamorosamente al "Do Dragao" per 2-3, pagando caro un folle primo tempo nel quale la squadra si è ritrovata sotto di tre reti:

O Jogo

"La falsa partenza è costata cara"

A Bola

"Shock"

Record

"Desliga dos campeoes"