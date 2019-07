"Blindati". E' questo il titolo d'apertura di Record, quotidiano portoghese che si concentra soprattutto sulle vicende di casa Benfica in questo caso. Il riferimento è a Ruben Dias e Jota, per i quali la società lusitana ha già un accordo per il rinnovo di contratto. Di spalla spazio anche allo Sporting CP: "Anno dell'esplosione per Wendel". E all'Europeo Sub19: "Oggi è il giorno dei campioni", visto che si giocherà la finale tra Portogallo e Spagna.

A Bola - "Allarme", titola invece A Bola che apre con il Porto, riferendosi all'infortunio che ha colpito Diogo Costa, portiere 19enne. Il club portoghese ora prova ad accelerare per il rinforzo. Di spalla si parla anche dello Sporting CP e di Bruno Fernandes, oggetto del desiderio del Manchester United.