Queste le principali aperture dei quotidiani sportivi portoghesi di oggi, giovedì 14 novembre 2019:

A Bola

"Andremo all'Europeo"

Il quotidiano apre con le dichiarazioni del ct del Portogallo Santos in vista della sfida di questa sera contro la Lituania. L'allenatore è fiducioso in vista di due partite decisive per la qualificazione a Euro 2020. Su Ronaldo ha aggiunto: "Non ci sono dubbi che giocherà dal primo minuto".

O Jogo

"La mira di Santos messa alla prova"

Il ct ha sempre vinto le ultime due partite di ogni appuntamento con la Nazionale e in questo caso dovrà ripetersi per accedere all'Europeo del 2020. Su Ronaldo il ct ha dichiarato: "Tutti parlano di lui perché è il migliore".

Record

"Prima finale"

La partita di stasera del Portogallo contro la Lituania è la prima di due gare che saranno decisive per la qualificazione a Euro 2020. Ronaldo è obbligato a giocare per dare una mano alla propria Nazionale e centrare un altro obiettivo fondamentale per la sua carriera.