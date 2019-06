Le aperture in Portogallo - Salvio torna a casa, Buffon-Porto e Joao Felix

Focus calciomercato anche sulle prime pagine portoghesi. Record apre con la notizia che Salvio, ala del Benfica, è pronto a tornare a casa: c'è già l'accordo con il Boca Juniors, per tanto l'argentino sarà di nuovo in patria a breve. Di spalla anche altro, come il recupero di Battaglia per lo Sporting CP e l'affare-Koubek per il Porto.

A Bola - Da un quotidiano all'altro, da chi torna a casa a chi la casa la lascia. Joao Felix sarà presto un nuovo giocatore dell'Atletico Madrid e A Bola, in prima pagina, lo celebra e saluta: "Ciao, El Nino". Il bambino s'è fatto grande e diventerà il calciatore portoghese più caro della storia. Spazio anche a Buffon e il possibile approdo al Porto: "L'agente rivela che ai dragao piace Buffon".