Le aperture in Portogallo - Samaris al centro della scena. Poi c'è Vietto

Spazio alle prime ufficialità del calciomercato portoghese sulle prime pagine della stampa lusitana.

A Bola

Apertura principale dedicata al rinnovo col Benfica fino al 2023 del greco Samaris. "Questa è casa mia" ha scelto di titolare il quotidiano sportivo, che nei box del taglio basso offre spazio anche alle altre due big del calcio portoghese, lo Sporting (ufficiale lo scambio con l'Atletico Madrid Gelson Martins-Vietto) e il Porto (con Marega nel mirino del West Ham e i rumors continui su Alex Telles e l'Atletico Madrid).

Record

Anche qui l'apertura principale è dedicata al rinnovo di Samaris con il Benfica. "Samarsi per sempre" è il ttiolo scelto dal quotidiano che, sempre per il mercato delle aquile, parla di Cillessen del Barcellona come obiettivo per la porta. Taglio alto, invece, per lo scambio Vietto-Gelson Martins in casa Sporting Lisbona.

O Jogo

Apertura dedicata alle parole di Pinto da Costa, presidente del Porto, in merito al futuro di Sergio Conceiçao: "Sergio rimarrà altri due anni". Sempre per i Dragao spazio alle voci di cessione di Marega. Per le altre due big lusitane, invece, due box sulle ufficialità di ieri.