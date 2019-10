Le aperture in Portogallo - Sporting, addio con Wendell. Diaz stella Porto

Queste le aperture della stampa portoghese di oggi, martedì 29 ottobre 2019:

A BOLA

"Wendell verso l'addio"

Si potrebbe aprire con una cessione il mercato di gennaio dello Sporting Lisbona. Al centro delle attenzioni Wendell, centrocampista brasiliano, in rotta con la dirigenza del club biancoverde a causa di alcuni comportamenti non ritenuti consoni. Per il classe 1997 la cessione a gennaio è sempre più vicina

RECORD

"Parla Jesé"

"Intervista all'ex Real e PSG Jesé Rodriguez, oggi attaccante dello Sporting Lisbona. "Daremo tutto fino alla fine" titola il quotidiano sulle parole del giocatore che su Bruno Fernandes spiega: "Ha le qualità per giocare in tutti i migliori club al mondo".

O JOGO

"Il miglior riforzo del campionato"

C'è Luis Diaz, centrocampista colombiano arrivato in estate al Porto dall'Atletico Juniors, a tenere banco sulla prima pagina del quotidiano. "Il colombiano - si legge - è stato decisivo negli ultimi tre gol del Porto. Il bottino del classe 1997 è dunque arrivato a quattro gol e tre assist in 14 presenze fra tutte le competizioni