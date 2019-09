Di seguito le aperture dei principali quotidiani sportivi portoghesi di oggi mercoledì 25 settembre 2019:

A Bola

"Pontes andrà via"

Il tecnico dello Sporting sarà in panchina nel prossimo incontro contro il Rio Ave ma il club cerca un allenatore. Avances per Abel Ferreira, ma ci sono altre opzioni.

Record

"Quattro obiettivi"

Quique Setién, Silas, Abel Ferreira e Pedro Martins sono i candidati alla panchina dello Sporting.

O Jogo

"Nella leggenda del Dragao"

Fabio Silva potrebbe diventare il più giovane titolare di sempre con la maglia del Porto.