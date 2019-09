Di seguito le aperture dei giornali portoghesi di oggi venerdì 6 settembre:

A Bola

"Pronti per il futuro" - Spazio allo Sporting CP e al vivaio del club lusitano. Ci sono infatti cinque giocatori che possono essere promossi in prima squadra e che potrebbero essere potenziali titolari in questa nuova stagione.

Record

"Luz a rischio" - Lo stadio del Benfica potrebbe subire una squalifica in vista degli ultimi scontri, si parla di quattro giornate a porte chiuse.

O Jogo

"Il Dragao più azzurro del secolo" - Il quotidiano portoghese sottolinea la presenza di ben otto giocatori cresciuti nel settore giovanile, un vero e proprio record.