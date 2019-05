Le aperture in Portogallo - Sporting, Fernandes può essere il sacrificato

© foto di Simone Bernabei

Lo Sporting Lisbona monopolizza le aperture dei quotidiani in Portogallo. E le attenzioni sono tutte rivolte alla probabile mezza rivoluzione estiva che avverrà nel club di Lisbona, con Bruno Fernandes che sembra oramai certo della partenza. Su di lui tante big inglesi, con lo Sporting che continua a chiedere non meno di 70 milioni di euro.

A Bola - "Bruno paga i craques", titola il quotidiano lusitano parlando dello Sporting Lisbona. L'ex Samp Bruno Fernandes è il pezzo pregiato della rosa del club ed in estate sarà ceduto per fare cassa. Poi, con i soldi incassati, lo Sporting investirà sul mercato per due giocatori, nello specifico un centrocampista e un attaccante.

Record - Anche in questo caso ampio spazio allo Sporting Lisbona: "E' per il titolo", si legge in prima pagina. La dirigenza e la rosa vogliono tornare a competere per il titolo anche il prossimo anno e anche il tecnico Keizer sembra convinto. Ma per farlo ha già chiesto alcuni rinforzi e la permanenza dei big. Anche se Bruno Fernandes sembra davvero vicino all'addio, col club di Lisbona che potrebbe incassare circa 70 milioni di euro.

O'Jogo - "I leao riorganizzano la casa", si legge in prima pagina. Bruno Fernandes è destinato a partire, così come Bas Dost. Ma vicini all'addio al club di Lisbona ci sono tantissimi altri giocatori.